Решение РФ о выходе из "молочных" переговоров неконструктивное

Минск считает неконструктивным решение российской стороны выйти из переговоров о поставках молочной продукции в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал министр иностранных дел Беларуси Сергей МАРТЫНОВ сегодня в Минске.

«Выход из этой ситуации мы видим в том, о чем мы говорили совместно с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ и о чем говорят представители переговаривающихся сторон от обеих стран. Нужно нормальное, конструктивное, профессиональное взаимодействие экспертов в этой области. Не нужно использовать нерыночные методы конкуренции ни с той, ни с другой стороны. Нужно как можно скорее эту задачу решить и завершить и оставить в прошлом», - сказал С. МАРТЫНОВ.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор с 9 июня запретил импорт почти всего спектра молочной продукции из Беларуси. Ранее выданный его запрет касался почти 600 наименований белорусских молочных товаров.

11 июня премьер-министр России Владимир ПУТИН заверил, что Россия и Беларусь договорились по поставкам молока. Он также попросил министра сельского хозяйства Елену СКРЫННИК реализовать эту договоренность на практике. Премьер не уточнил, будет ли отменено распоряжение Роспотребнадзора, которым была запрещена торговля на территории России.

Запрет Роспотребнадзора последовал в период резкого охлаждения отношений между Москвой и Минском, вызванного нежеланием России выдавать обещанный кредит в 500 миллионов долларов.

14 июня Беларусь отказалась участвовать в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходил в Москве.

Сегодня, 16 июня, Роспотребнадзор приостановил переговоры с Беларусью по «молочному» вопросу до уточнения полномочий белорусской делегации.