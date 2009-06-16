Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков

Обзор за неделю 8-14 июня

Пшеница

На минувшей неделе июльские фьючерсы на пшеницу продолжили стремительное падение. По итогам шести последних сессий стоимость зернового контракта упала более чем на 5%, и на закрытии торгового дня понедельника за бушель пшеницы на Чикагской бирже предлагали $5,75 ($211,40 за тонну). Котировки падали на фоне благоприятной погоды, которая по мнению участников рынка будет способствовать росту урожая озимой пшеницы в США. При этом такие факторы как снижение прогнозов по производству зерна в Аргентине и Украине рынок проигнорировал. Между тем, по некоторым прогнозам, объем урожая пшеницы в Украине может сократиться более чем на 20%. Негативно отреагировали зернотрейдеры на «египетский инцидент». Египтяне приняли решение отказаться от партии российской пшеницы, которая, по мнению африканского государства, не соответствует установленным стандартам. В итоге, Египет требует от России вернуть государственному закупщику $9,6 млн. Многие специалисты сходятся во мнении, что таким образом египетское руководство пытается сбить цену на импортируемое зерно.

Соя

Несмотря на рост по итогам прошлой недели, заметно упали в понедельник цены на соевые фьючерсы (-3,5%). Так по итогам дня, стоимость июльского контракта упала ниже $12 за бушель ($440,07 за тонну). Мы уже не раз отмечали высокую спекулятивную составляющую в ценообразовании зерновых фьючерсов. Ситуация с соей наиболее показательна. На фоне стремительного падения фондовых индексов и активизации спроса на доллары, котировки сои ушли вниз. Между тем фундаментальные факторы пока говорят в пользу роста цен на данную культуры. В частности, в очередной раз снижены прогнозы по урожаю сои в Южной Америке. Также ожидается, что Министерство Сельского Хозяйства вновь понизит прогнозируемый уровень запасов зерна. В этой связи среднесрочные перспективы соевых контрактов выглядят достаточно благоприятно. К концу июня мы ожидаем, что котировки смогут взять рубеж в $13 за бушель.

Кукуруза

В ходе последних двух торговых сессий котировки кукурузы сорвались в «крутое пике». Только за первый торговый день новой недели стоимость июльского фьючерса на кукурузу потерял почти 4,5%, опустившись до минимальных значений с начала мая – $4,06 за бушель ($159,84 за тонну). И вновь главный фактор – благоприятные погодные условия в «кукурузных» районах США, значительно улучшающие перспективы американского урожая в этом году. Укрепляющийся доллар также заметно вредит зерновым контрактам, так как делает американскую кукурузу более дорогой на международном рынке. Не смотря на столь стремительное падение в начале недели, мы всё же ожидаем некоторой коррекции в ходе последующих сессий и возврата котировок к уровням $4,2-$4,4 за бушель.

Свинина

Цены на постную свинину нащупали дно на уровне $0,58 за фунт (1416,33 за тонну). Технически фьючерсы выглядят перепроданными, но трейдеры не спешат нивелировать данный дисбаланс. Свиноводческие фермы США по-прежнему терпят убытки, дополнительным грузом для них является ситуация с ценами на сою и кукурузу, рост данных агрокультур заметно влияют на стоимость кормов, снижая норму прибыли хозяйств, разводящих свиней. Тот факт, что уровень $0,58 за фунт уже дважды не покорился медведям, вселяет некоторый оптимизм, в этой связи мы считаем, что открытие длинных позиций с текущих уровней может быть весьма целесообразным.

Обзор предоставлен Калита-Финанс.