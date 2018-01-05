Украина и Таджикистан согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт продуктов

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственная служба ветеринарной инспекции Республики Таджикистан согласовали четыре формы международных ветеринарных сертификатов для экспорта продукции из Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Согласно сообщению, в частности, речь идет о международных ветеринарных сертификатах на мясо, мясные и молочные продукты, рыбу и рыбопродукты, на сырье животного происхождения, о состоянии здоровья животных, на корма растительного происхождения, экспортируемые из Украины в Республику Таджикистан.

Как сообщал УНИАН, Украина за одиннадцать месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 16,4 млрд долл., что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Согласно прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, по итогам 2017 года экспорт украинской аграрной продукции вырастет на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.