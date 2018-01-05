В Украине подорожает хлеб - эксперт

В Украине цена на социальный, то есть самый дешевый хлеб, в этом году будет постоянно расти. Такой прогноз дал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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"Поднятие минимальной заработной платы на 16% и девальвация гривни в декабре на 3% вызовет рост цены на такой хлеб в январе – феврале на 10%. Таким образом, на начало марта килограмм белого и черного будет стоить более 14 грн за килограмм", - говорится в его сообщении.

Дорошенко напомнил, что на сегодняшний день среднестатистическая цена социального хлеба составляет 13 грн за килограмм.

Как сообщал УНИАН, цены на ржано-пшеничный хлеб в Украине с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года выросли на 20,9%.