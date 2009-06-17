Россия и Беларусь нашли компромисс по молоку

08:44, 17 июня 2009
Агро
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Ввоз сухого молока “обнулят”

Россия и Белоруссия завершили переговоры по молочной проблеме и достигли договоренности, устраивающей обе стороны, заявила журналистам министр сельского хозяйства России Елена Скрынник, сообщает Газета.Ру.

«Мы на позитивной ноте закончили наши консультации, переговоры и заключили соглашение, устраивающее обе стороны», - сказала Скрынник.

По ее словам, в результате совместной работы «мы договорились «обнулить» ввоз сухого молока из Белоруссии во втором и третьем кварталах».

Между тем, ранее во вторник вечером замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Михаил Савельев обвинил Роспотребнадзор в нежелании решать проблему, связанную с возобновлением поставок белорусской молочной продукции в Россию, и заявил, что проводившая переговоры белорусская делегация отозвана из Москвы. 

Напомним, «молочная война» между Россией и Белоруссией началась 10 дней назад — в прошлый понедельник, 8 июня, глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко объявил о новых санкциях в отношении поставщиков молочной продукции из Белоруссии. В дополнение к 600 наименованиям белорусских молокопродуктов, о запрете на ввоз которых в Россию было объявлено тремя днями ранее, предполагалось запретить ввоз еще более 800 видов продукции из сопредельного государства.

Основной причиной запрета Геннадий Онищенко называл несоблюдение белорусскими производителями техрегламента на молоко и молочную продукцию, действующего в России с начала года.

Тем не менее, многие эксперты посчитали, что запрет связан, скорее, с защитой отечественного производителя, поскольку цены на белорусскую продукцию значительно ниже отечественных. Кроме того, могла сказаться и интервенция — государство планирует в сезон «большого молока» произвести массовые закупки сухого молока. Эту тему как раз на прошлой неделе затронул и премьер-министр Владимир Путин. На совещании по проблемам животноводства, прошедшем в Белгородской области, он заявил о том, что при проведении закупочных интервенций сухого молока надо разработать механизм объективного контроля, который бы позволил исключить ситуации, когда под видом отечественного молока государству будут предлагаться продукция, произведенная за рубежом

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