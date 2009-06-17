Украина может увеличить импорт молочной продукции из Беларуси.

Об этом сообщает белорусская служба радио «Свобода» со ссылкой на посла Украины в Беларуси Игоря ЛИХОВОГО.

«Поскольку Украина является страной с рыночной экономикой, уровень и номенклатура импорта обусловлены спросом населения. И в случае увеличения спроса со стороны украинцев на белорусскую молочную продукцию, естественно, будет увеличен и импорт», - сказал И.ЛИХОВОЙ.

Посол подчеркнул, что после вступления Украины во Всемирную торговую организацию рынки страны стали более открытыми.

«Высокое качество белорусской молочной продукции широко известно и в Украине», - считает И.ЛИХОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, Россия ранее ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции, что вызвало недовольство Минска. Роспотребнадзор запретил ввоз около 1300 наименований белорусской молочной продукции.

16 июня белорусское руководство отозвало из Москвы делегацию, которая вела переговоры по молоку. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Михаил САВЕЛЬЕВ обвинил Роспотребнадзор в нежелании решать проблему.

Сразу после этого министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК заявила, что Россия и Беларусь завершили переговоры по «молочной» проблеме и достигли договоренности, устраивающей обе стороны.

Вместе с тем Государственный таможенный комитет Беларуси с сегодняшнего дня ввел усиленный таможенный режим контроля за перемещением грузов на основных белорусско-российских магистралях.

Также комитет госконтроля Беларуси заявил, что 20% российского пива ввозится в республику и реализуется с использованием теневых схем, и предложил ввести в Беларуси институт специального импортера пива.

В свою очередь, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Юрий ЖАДОБИН заявил, что решение белорусских властей является «симметричным ответом» на действия российской стороны.