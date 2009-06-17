Украина не увеличит импорт молока из Беларуси

Украина не планирует увеличивать импорт молочной продукции из Беларуси.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«В настоящее время у нас не существует никаких ограничений в отношении белорусской молочной продукции. Главное условие для возможности поставок из Беларуси – это соответствие стандартам качества и производство из собственного, а не импортного сырья», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Министр подчеркнул, что белорусские производители молочной продукции не сталкиваются с проблемой получения разрешения ветеринарной службы Украины на ввоз своей продукции в Украину.

«Качество белорусской молочной продукции всегда подтверждается, если это масло, то это настоящее масло, если это сыр, то это настоящий сыр», - подчеркнул он.

Ю.МЕЛЬНИК отметил, что в настоящее время Украина импортирует молочную продукцию из Беларуси, России и стран Европейского Союза.

«В Украине действует правило свободного рынка, поэтому если белорусские производители захотят увеличить свои поставки в Украину, я не вижу в этом проблем, но в настоящее время внутренний рынок Украины насыщен молочной продукцией в полном объеме», - подчеркнул министр аграрной политики.

Как сообщал УНИАН, Россия ранее ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции, что вызвало недовольство Минска. Роспотребнадзор запретил ввоз около 1300 наименований белорусской молочной продукции.

16 июня белорусское руководство отозвало из Москвы делегацию, которая вела переговоры по молоку. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Михаил САВЕЛЬЕВ обвинил Роспотребнадзор в нежелании решать проблему.

Сразу после этого министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК заявила, что Россия и Беларусь завершили переговоры по «молочной» проблеме и достигли договоренности, устраивающей обе стороны.

Накануне посол Украины в Беларуси Игорь ЛИХОВОЙ не исключил, что Украина может увеличить импорт молочной продукции из Беларуси.