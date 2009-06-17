«Укррос» увеличил площади под сахарной свеклой на треть

Агрофирмы ОАО «Сахарный союз «Укррос» и ООО «Укррос-зерно» завершили посевную кампанию на площади 103 тыс. га.

При этом площадь посева сахарной свеклы увеличилась на 30% - с 13 тыс. га до 17 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

План по севу пшеницы яровой и кукурузы перевыполнен на 33% и 12% соответственно. По остальным культурам посевные работы выполнены в соответствии с планом.

Состояние посевов преимущественно хорошее и удовлетворительное.

Справка УНИАН. ОАО «Сахарный союз «Укророс» создано в 13 февраля 2007 г. В состав компании входят 7 сахарных заводов и 17 крупных сельскохозяйственных предприятий. В управлении компании находится около 80 тыс. га земли.

Доля компании на рынке сахара в 2008 году составила 12,8%.

В 2008 году компания провела частное размещение 19,98% акций и привлекла 201 925 830 грн. Ранее компания заявляла о планах объединения с ОАО «Укррос-зерно».

ООО «Укррос-зерно» создано в 1999 году для ведения работы на сельскохозяйственном рынке Украины. ООО «Укррос-зерно» координирует работу 5 агрофирм (до 30 тыс. га): ООО «Богатырь», ООО Агрофирма «Зоря», ЗАО «Аграрный дом», ООО «Дружба», ООО «Агро-Степ» - и двух элеваторов ОАО «Гуляйпольский элеватор» (Запорожская область, объем хранения 60 000 т) и ЗАО «Веселиновское зерноприемное предприятие» (Николаевская область 30 000 т).