Аграрии Кировоградской области получили 49 млн. грн. кредитов

К 11 июня 2009 года банковскими учреждениями Кировоградской области на поддержку аграрного сектора выдано 49,12 млн. грн. кредитов, что составляет лишь 12% от необходимой суммы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Размеры процентной ставки колеблются от 20% до 27%. Кредитование сельхозпредприятий и товаропроизводителей производят филиал «Отделение Проминвестбанка в г. Кировограде», Кировоградская областная дирекция «Райффайзен Банк Аваль», Кировоградское областное управление ОАО «Государственный сберегательный банк Украины».

Из 151,2 млн. грн. кредитов, которые нуждаются в пролонгации, продлено 87,7 млн. грн. (58%). Как подчеркнули в управлении, в большинстве случаев пролонгация проводится с повышением процентной ставки, дополнительного залога, при неудовлетворительных для клиента сроках.

В 2008 году за аналогичный период аграриям области было выдано почти 208,42 млн. грн. кредитов с размером процентной ставки от 11,35% до 21%.