Размером с голубику: в Израиле вырастили самые маленькие в мире помидоры

Израильская компания Kedma вырастила новый сорт томатов с самыми маленькими в мире плодами.

Как сообщает republic со ссылкой на Associated Press, по размеру они близки к ягодам голубики и меньше монеты в один шекель.

Представитель Kedma отметил, что новый сорт удобен для кулинаров, потому что их можно добавлять в блюда, не нарезая. «Помидоры-капли» могут быть как красными, так и желтыми.

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Семена нового сорта родом из Голландии и прошли селекцию, чтобы приспособиться к засушливому климату на юге Израиля. Консультант проекта – исследовательский центр Central and Northern Arava Research and Development.

Широкой публике новый сорт помидоров представят на агровыставке позднее в январе.

Как указывает AP, для израильских ученых, которые ранее вывели несколько вариаций томатов черри, «помидоры-капли» станут очередной инновацией в сельском хозяйстве.

Видео: CGTN