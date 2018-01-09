Размером с голубику: в Израиле вырастили самые маленькие в мире помидоры
Новый сорт удобен для кулинаров, потому что их можно добавлять в блюда, не нарезая.
Израильская компания Kedma вырастила новый сорт томатов с самыми маленькими в мире плодами.
Как сообщает republic со ссылкой на Associated Press, по размеру они близки к ягодам голубики и меньше монеты в один шекель.
Представитель Kedma отметил, что новый сорт удобен для кулинаров, потому что их можно добавлять в блюда, не нарезая. «Помидоры-капли» могут быть как красными, так и желтыми.
Читайте такжеЦены на томаты в Украине побили исторический рекорд
Семена нового сорта родом из Голландии и прошли селекцию, чтобы приспособиться к засушливому климату на юге Израиля. Консультант проекта – исследовательский центр Central and Northern Arava Research and Development.
Широкой публике новый сорт помидоров представят на агровыставке позднее в январе.
Как указывает AP, для израильских ученых, которые ранее вывели несколько вариаций томатов черри, «помидоры-капли» станут очередной инновацией в сельском хозяйстве.