Ющенко одобрил изменения в закон о НДС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» (о применении норм специального режима налогообложения для сельхозтоваропроизводителей при реализации собственной продукции).

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 21 мая.

Внесенные изменения позволяют регистрироваться субъектами специального режима налогообложения НДС в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства тем сельхозпредприятиям, которые, не имея собственных или арендованных производственных мощностей, перерабатывают (обрабатывают) сельскохозяйственное сырье на давальческих условиях и поставляют (реализуют) сельскохозяйственные товары (услуги), а также дают право сельхозпредприятиям получать дотации за всю продукцию переработки скота в живом весе.