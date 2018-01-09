Украина за год экспортировала яиц почти на $70 миллионов: топ-3 стран-покупателей

Украинские аграрии в 2017 году экспортировали 88,58 тыс. тонн яиц на сумму 68,64 млн долл, говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

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По данным Фискальной службы, в декабре 2017 года экспорт яиц составил 8,34 тыс. тонн.

Основными импортерами украинских яиц в 2017 году являлись Объединённые Арабские Эмираты – 42,34 млн долл., Ирак - 11,9 млн долл. и Катар - 4,95 млн долл. Экспорт в эти страны составил 38,39 тыс. тонн, 15,36 тыс. тонн и 6,38 тыс. тонн яиц соответственно.

Как сообщал УНИАН, согласно данным ГФС, по итогам 2016 года экспорт яиц из Украины составил 50,68 тыс. тонн на сумму 45,5 млн долл.