В ближайшие недели: Гройсман обещает запустить поддержку агросектора

Правительство Украины в ближайшие недели запустит программы поддержки аграрного сектора, предусматривающие дотации в сфере животноводства, поддержке фермерства и компенсации стоимости сельскохозяйственной техники украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

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"В ближайшие недели должны запустить в работу программы поддержки - чтобы мы дошли до каждого хозяйства в Украине и доказали, что можно использовать имеющийся ресурс", - сказал премьер.

По словам главы правительства, основными направлениями работы станут поддержка животноводства, прежде всего, создание новых комплексов и увеличение поголовья, целевая поддержка фермеров, а также поддержка предприятий сельскохозяйственного машиностроения с целью сохранения и наращивания количества рабочих мест в этой сфере и обеспечения аграриев качественной техникой отечественного производства.

В контексте поддержки фермерства Гройсман обратил внимание на необходимость скорейшей разработки механизмов эффективного кредитования, механизмов компенсации стоимости техники - при условии приобретения техники для конкретного хозяйства, а также поддержки кооперативов.

"Таким образом мы запустим механизмы реальной производственной поддержки. Но одновременно мы предусматриваем ответственность фермера за честную регистрацию земли и скота. Важно не затягивать время. Все постановления правительства должны быть приняты до конца января. Ресурсов достаточно", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете объем программы поддержки животноводства в этом году составляет 4 миллиарда гривень, объем поддержки фермерства - не менее 1 миллиарда гривень. Также около 1 миллиард гривень будет направлено на программу компенсации стоимости техники украинского производства.

По официальным данным, сейчас в Украине работают более 79 тысяч агропредприятий, из которых 29 - это крупные холдинги, почти 8 тысяч - малые и средние предприятия, а остальные - микрохозяйства, в том числе небольшие семейные фермы.