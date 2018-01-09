Капуста в Украине подорожала почти на треть

Цены на белокочанную капусту в Украине за праздничную неделю выросли почти на 25-30%. По данным «Инфо-Шувар», 9 января на оптовых площадках страны капуста, которую операторы рынков закупали еще до праздников, предлагается по цене 2,2-2,5 грн/кг.

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Примерно по таким же ценам с начала текущей недели предлагают капусту и хозяйства, при этом, даже чищенная капуста сегодня стоит 2,1-2,3 грн/кг, а продукцию высшего качества фермеры планируют продавать не дешевле 2,4-2,7 грн/кг.

Розничные сети с учетом доставки до распределительных центров декларируют закупочные цены на капусту на уровне 3,4-3,8 грн/кг. Для сравнения, в последнюю неделю декабря капуста на оптовых рынках стоила 1,8-2,0 грн/кг.

«Скачок цены на капусту после праздников обусловлен тем, что спрос после праздников понемногу оживляется, а предложение остается сравнительно небольшим. На активизацию оптовых компаний хозяйства реагируют сдержанными продажами, многие из фермеров планируют открыть хранилища не раньше середины января. Именно это сегодня провоцирует рост цены. Следует отметить, что в начале января прошлого года мы наблюдали подобную ситуацию, тогда рост цены продолжалось до последней недели января, в том числе, под воздействием очень холодной погоды. Но уже в феврале 2017 года цены довольно уверенно пошли вниз», – комментирует ситуацию эксперт плодоовощного рынка Восточно Европы Татьяна Гетьман.

Но, даже после последнего скачка цены, капуста в Украине пока что стоит дешевле, чем год назад. В частности, в первой половине января 2017 года, на крупнейшем в Западном регионе оптовом рынке ОРСП «Шувар» во Львове, капуста предлагалась по 2,8-3 грн/кг, а ближе к концу января цены достигли отметки 3,3-3,6 грн/кг.

Без особых изменений пока остаются цены на капусту и в соседней Польше, откуда мы, в случае острого дефицита собственного предложения, теоретически могли бы начать поставки.