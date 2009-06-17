ТМ «Прозора» запустила акцию «Подарунок від природи»

15 июня 2009 года стартовала новая акция от ТМ «Прозора» (производитель - ЗАО "Оболонь") - «Подарунок від природи». В акции разыгрываются более 500 тысяч 0,5л. бутылок «Прозорой», билеты в кино на двоих, подарочные карточки сети Brocard на 250 грн. и 30 сертификатов в SPA-салон Sun Paradise (г. Киев).

Принять участие в акции смогут жители Киева и Киевской области . Для этого нужно приобрести воду «Прозора» с акционной крышечкой и этикеткой «Подарунок від природи». Под крышечками находятся названия призов. К примеру, призовую крышечку с надписью «Прозора 0,5 л.!» можно обменять на бутылку указанной емкости в более чем 300 пунктах обмена во всех районах Киева и в Киевской области. Более ценные призы можно забрать, позвонив на горячую линию 8 (044) 201 47 79 в будние дни с 8.30 до 17.15 или зайти на сайт ТМ «Прозора», где также можно узнать официальные правила и условия Акции.

Акция «Подарунок від природи» продлится до 15 сентября 2009 года.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» - крупный национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 6 предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.