Кредитный рейтинг ПК «Подолье» внесен в Контрольный список

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о внесении в Контрольный список рейтингов долгосрочного кредитного рейтинга uaА+ выпуска процентных обеспеченных облигаций (серия А) ЗАО «Продовольственная компания «Подолье» (пгт. Крыжополь, Винницкая область) на сумму 100 млн. грн. Прогноз рейтинга – негативный. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Кредит-Рейтинга".

Уровень кредитного рейтинга uaА+ долгового обязательства ЗАО «ПК «Подолье» обусловлен наличием поручительства ДП «Кондитерская корпорация «Рошен» по данному облигационному выпуску. Решение о выведении кредитного рейтинга из Контрольного списка рейтингов и его возможном изменении будет принято после получения информации о действиях ДП «КК «Рошен» относительно выполнения обязательств по договору поручительства.

Согласно договору поручительства №1 от 03.04.2007 г., заключенному между ЗАО «ПК «Подолье» и ДП «КК «Рошен», в случае нарушения обязательств эмитентом, кредитор имеет право направить поручителю письменное требование выполнить обязательства, а поручитель обязан выполнить предъявленное ему письменное требование кредитора в полном объеме не позднее пяти банковских дней с момента получения требования и всех надлежащим образом оформленных документов.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки «+» и «-» обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Контрольный список рейтингов предназначен для информирования участников финансового рынка Украины о возможных изменениях рейтингов в краткосрочном периоде. Помещение рейтинга в список означает, что в настоящее время Агентство рассматривает вопрос его изменения в связи с событиями или развивающимися тенденциями, которые существенным образом могут повлиять на кредитоспособность обладателя такого рейтинга.

Справка УНИАН. Продовольственная компания "Подолье" создана в марте 2005 года и является подразделением корпорации компании "Агропродинвест", которая управляет агропромышленными предприятиями в Винницкой области.

В состав компании входит Крыжопольский сахарный завод, а также 18 агропредприятий в Крыжопольском, Томашпольском, Тростянецком и Ямпольском районах Винницкой области, которые обрабатывают более 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

2008 год "Подолье" закончило с чистой прибылью 10,078 млн. грн., увеличив чистый доход на 29,3%, или 68,655 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 302,658 млн. грн.