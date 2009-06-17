Кабмин продлил на 3 месяца схему закупки нефтепродуктов

Правительство сегодня на заседании приняло решение продлить еще на три месяца механизма закупки сельхозпредприятиями нефтепродуктов для проведения работ по уборке урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня журналистам после заседания правительства.

«Мы еще раз оказываем помощь за счет тех объемов, которые есть в государственной компании «Укргаздобыча», - сказал он.

По словам министра, этот механизм предусматривает закупку в течение трех месяцев 90 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе 39 тыс. тонн дизельного топлива и 51 тыс. тонн бензина, напраямую у компании «Укргаздобыча».

«Действие распоряжения, которое предусматривало такую схему закупки нефтепродуктов, закончилось 1 июня. Теперь мы предлагали на период уборки сельскохозяйственных культур продлить такую схему», - уточнил министр.