ТМ «Горилочка» - спонсор Международного байкерского слета «Украинский оппозит-2009»

ТМ «Горилочка» стала спонсором ежегодного Международного байкерского слета «Украинский оппозит-2009», который пройдет в Киеве 27-29 июня. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Очередной международный слет состоится в Киеве на уже традиционном месте - рядом с трассой Мототрека, расположенной на ул. Академика Заболотного.

В программе объемная развлекательная программа, выступление музыкальных коллективов отечественной и зарубежной рок-сцены - Коррозия металла (Россия), Черный обелиск (Россия), TT-34 (Беларусь), ХАШ ex-БОРЩ (Киев), DRUGS ex-ADEM (Киев), Помста (Киев), Yumos (Черновцы), Торнадо (Мукачево), Монолит (Шостка) и Crocodildos (Киев), а также рок-диджеев.

Программа также предусматривает проезд колонны байкеров по президентской трассе Киева в Гидропарк и обратно, вкуснейшую еду, шоу барменов. Впервые в истории мотослетов Киева - любительские гонки на мототреке. Страхование жизни на период гонки прямо на месте слета и проверка на алкоголь обязательны.

Также - конкурсы и забавы, в том числе конкурс на лучший «кастом» (мотоцикл, сделанный своими руками), конкурс на самый громкий выхлоп, пивные потехи, армреслинг и экстрим эротик шоу «Бешенные псы».

Справка УНИАН. Группа компаний «ПетРус» - предприятие частной формы собственности, которое объединяет группу торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских услуг, дистрибуции ликеро-водочных изделий, косметики, продуктов питания, транспортных средств, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилищной недвижимости.

Группа компаний «ПетРус» представляет известные в Украине и мире торговые марки: «Златогор», «Водочка», «Статус», «Давний рецепт», «Графская», «Мир лакомств», «Домашнє свято», «Руслада», «Спелая», «SunMille», «Cliven», «Brelil» и др.

Группа компаний „Петрус ” объединяет: в ликеро-водочной отрасли – ООО Золотонношский ЛВЗ „Златогор”, ДП Уманский ЛВЗ, ООО «Златогор» Лужанский ЛВЗ, ДП Писаревский спиртзавод, ЗАО Кременчугский ЛВЗ; в кондитерской отрасли - Черкасскую бисквитную фабрику (ООО «Мир лакомств»), ООО Шполянскую кондитерскую фабрику; в сельскохозяйственной отрасли - Млиевскую птицефабрику, Звенигородский КХП; в таможенно-складской отрасли: ОАО „Атомпромкомплекс”; в отрасли инвестиционных проектов: ООО «Петрус-ИнвестБуд», ООО «Бизнес-центр Навигатор», ООО «Бизнес-центр на Тарасивский», рекламное агентство «Петрус-медиа».