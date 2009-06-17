«Агро-Союз» презентовал аграриям новинки техники

Компания «Агро-Союз» представила на крупнейшей сельскохозяйственной выставке Украины «АГРО-2009» лучшие образцы сельхозтехники от ведущих мировых производителей – KUBOTA, YTO, PRONAR.

В частности, среди новинок был представлен прицеп 3-осевой с саморазгрузкой PRONAR (Польша).

На выставке также был представлен трактор YTO X1304 (Китай).

Кроме того, впервые на украинском рынке были представлены тракторы KUBOTA (Япония). Это техника премиум-сегмента, широко известная в США, Западной Европе и Азии.

KUBOTA Corporation основана в 1890 году и сегодня является одним из ведущих мировых брендов. KUBOTA – мировой лидер по производству компактных тракторов, мини-экскаваторов и дизельных двигателей мощностью до 100 л.с.

Тракторы KUBOTA производятся в Японии на предприятии с высоким уровнем локализации производства. KUBOTA имеет собственный проектный центр, где ведется постоянная разработка новых моделей и совершенствование существующих с учетом запросов потребителей.

Посетители выставки «АГРО» заинтересовались новинкой и возможностью ее покупки, однако тракторы KUBOTA в Украине пока массово не продаются. Компания «Агро-Союз» совместно с японскими партнерами реализуют программу, цель которой – изучить спрос на данную технику и поставлять на украинский рынок именно те модели и именно в таком исполнении, которые бы обеспечили максимальное удовлетворение производственных потребностей аграриев.

В рамках данной программы нескольким хозяйствам будут переданы трактора KUBOTA различных модификаций для проведения испытаний. В течение месяца аграрии будут вести «бортовые журналы», отмечая преимущества и недостатки эксплуатируемой техники. Затем все пожелания будут переданы производителю, который, изучив их, примет конкретные решения о модельном ряде для продаж в Украине. Следующий этап – обучение продавцов и сервисных специалистов, а также формирование полноценного склада расходных материалов и запчастей к технике KUBOTA в Украине. После этого будет начата массовая продажа тракторов этого бренда в нашей стране.

«Выставка «АГРО-2009» показала, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, аграрный сектор динамично развивается – сельхозпроизводители ищут новую технику, лучшие условия ее приобретения и сервисного обслуживания. Компания «Агро-Союз» идет навстречу аграриям, постоянно внедряя новые услуги и презентуя новую эффективную технику, новинки запчастей. Мы предлагаем разнообразные программы приобретения техники – от лизинга до беспроцентной рассрочки, проводим бесплатную диагностику и дефектовку машин. Кроме того, с июня в торговой сети «Агро-Союз» стартовала уникальная Ярмарка запчастей, где можно приобрести около 20 тысяч товаров со скидками от 10 до 40%», - рассказал директор компании «Агро-Союз» Владимир СКОРИК.