Индекс борща: овощи в прошлом году подорожали на 37%, мясо – на 36%

Цены на овощи из борщевого набора на украинском рынке за год выросли в среднем на 37%, опередив по росту цены на мясо, которые увеличились на 36%. Об этом сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

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"Цены на овощи из борщового набора за последние десять дней декабря, кроме лука, добавили от 4 до 8% и показали совокупно рост стоимости овощной корзины за 2017 на 37%, в то время как мясо добавило 36%", - написал он.

По данным эксперта, абсолютным лидером по росту цены среди продуктов стала свекла, которая подорожала в прошлом году на 73%. Лидером мясной корзины стало сало, которое выросло в цене по итогам года на 67%.

Дорошенко привел динамику стоимости так называемой овощной корзины украинцев, которая включает в себя по килограмму картофеля, капусты, моркови, свеклы и лука. Так, согласно его расчетам, по состоянию на начало января ее стоимость составляла 29 гривень, тогда как на аналогичную дату прошлого года этот показатель был равен 21,1 гривни.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Дорошенко, для закупки продуктов, необходимых для приготовления новогоднего салата Оливье, украинцам в 2017 году необходимо было заплатить на 26% больше, чем в прошлом.

Инфляция в Украине в 2017 году (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) ускорилась до 13,7% по сравнению с инфляцией 12,4% в 2016 году.