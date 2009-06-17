Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» заморозил строительство комплекса по производству куриного мяса в Полтавской области из-за отсутствия инвесторов.

Об этом УНИАН сообщили в Полтавской ОГА.

Согласно сообщению, российский производитель не может получить банковский кредит под строительство. Властью Полтавской области уже выделен участок в 25 тысяч гектаров. Строительство комплекса «Белгранкорм-Полтавщина» планировали начать ещё в апреле.

Напомним, производственные мощности комплекса «Белгранкорм-Полтавщина» должны были составить до 50 тысяч тонн курятины в год.

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» хотел наладить в Украине производство курятины под торговой маркой «Ясные зори».