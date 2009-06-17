«БЭЗРК-Белгранкорм» заморозил строительство комплекса
19:16, 17 июня 2009Агро
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По производству куриного мяса
Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» заморозил строительство комплекса по производству куриного мяса в Полтавской области из-за отсутствия инвесторов.
Об этом УНИАН сообщили в Полтавской ОГА.
Согласно сообщению, российский производитель не может получить банковский кредит под строительство. Властью Полтавской области уже выделен участок в 25 тысяч гектаров. Строительство комплекса «Белгранкорм-Полтавщина» планировали начать ещё в апреле.
Напомним, производственные мощности комплекса «Белгранкорм-Полтавщина» должны были составить до 50 тысяч тонн курятины в год.
Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» хотел наладить в Украине производство курятины под торговой маркой «Ясные зори».
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