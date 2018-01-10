Украинские заводы уже произвели более двух миллионов тонн сахара

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа, переработали 14,07 миллиона тонн сахарной свеклы и произвели 2,018 миллиона тонн сахара, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

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Отмечается, что в сезоне работало 46 сахарных заводов.

"Производство сахара достигло 2,018 миллиона тонн и уже превышает объемы производства прошлого года. Однако, эта цифра еще не финальная, поскольку еще четыре сахарных завода продолжают производственный сезон: Ждановский, Радеховский, Наркевичский и Гороховский сахарные заводы", - процитировала пресс-служба руководителя аналитического отдела НАЦУ "Укрцукор" Руслана Бутыло.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, украинские аграрии в ходе весенней посевной кампании 2017 года посеяли сахарную свеклу на 313 тысяч га.

По информации ассоциации "Укрцукор", украинские сахарные заводы за прошлый сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том, что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%.