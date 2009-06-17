Roshen не откажется от строительства фабрики в Виннице

Основатель корпорации Roshen Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что корпорация не намерена отказываться или приостанавливать реализацию проекта строительства кондитерской фабрики в Виннице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сообщил журналистам сегодня во время визита в Винницу.

"О приостановлении проектов могу объявить только я. Я этого не говорил", - сказал он.

По словам П.ПОРОШЕНКО, финансирование проекта новой фабрики ведется в полном объеме. "Я не похож на того, кто бросает деньги на ветер", - подчеркнул он.

П.ПОРОШЕНКО добавил, что сейчас специалисты корпорации активно работают над тем, какое оборудование необходимо поставить на новую фабрику.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2007 года корпорация Roshen заявила о намерении инвестировать 600 млн. грн. в строительство новой кондитерской фабрики в Виннице.