В Украине сливочное масло за год подорожало почти на треть
16:44, 10 января 2018Агро
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Хлеб и хлебопродукты за 2017 год выросли в цене на 8,4%.
Иллюстрация REUTERS
Цены на сливочное масло в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 27,6%, сообщила Государственная служба статистики.
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Отмечается, что цены на мясо и мясопродукты в 2017 году выросли на 20,9%. Цены на молоко увеличились на 26,3%.
Также, согласно данным Госстата, хлеб и хлебопродукты за январь-декабрь прошлого года выросли в цене на 8,4%. Цены на фрукты выросли на 15,2%, на овощи – на 10,3%.
Как сообщал УНИАН, базовая инфляция в Украине в декабре 2017 года в годовом выражении к декабрю 2016 года составила 9,5%.
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