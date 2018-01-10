Глава Государственной зерновой корпорации Гавриш подал в отставку

Исполняющий обязанности председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Дмитрий Гавриш заявил о своем увольнении, сообщается на сайте компании.

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"Я покидаю пост руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины по собственному желанию", - процитировала пресс-служба Гавриша.

Он отметил, что приоритетные задачи, которые сейчас стоят перед госкорпорацией: повышение эффективности деятельности, оптимизация бизнес-модели ГПЗКУ, улучшение финансовых показателей за счет эффективного распределения ресурсов.

Также целью компании является достижение договоренностей с китайскими партнерами по выполнению кредитных обязательств, которые, по словам Гавриша, в ближайшее время будут успешно выполнены следующим топ-менеджментом.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября 2017 года Кабинет министров Украины назначил Гавриша (бывшего руководителя крупнейшей в Украине компании по строительству мостовых конструкций и транспортных развязок "Мостобуд") на должность председателя правления ГПЗКУ.

По результатам 2016-2017 МГ филиалы Государственной продовольственно-зерновой корпорации переработали почти 242,6 тысячи тонн зерна.

ГПЗКУ в 2016-2017 МГ произвела около 160 тысяч тонн готовой продукции, что на 3% превышает результат предыдущего сезона.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 миллиона тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 миллиона тонн зерновых грузов в год.