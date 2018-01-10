Украинские аграрии уже экспортировали более 21 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018), по состоянию на 10 января, экспортировали 21,3 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 11,4 млн тонн, ячменя – 3,8 миллиона тонн, ржи – 12,9 тысячи тонн, кукурузы – 6 миллиона тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 247,6 тысячи тонн муки, из которых 246,8 тысячи тонн составляет пшеничная мука и 0,8 тысячи тонн – другие виды этого продукта.

Как сообщал УНИАН, аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 миллиарда долларов.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.