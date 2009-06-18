Белорусское молоко начало поступать в Россию

Белорусские производители в четверг возобновили поставки молочной продукции в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство БЕЛТА.

Первые фуры с белорусской молочной продукцией проследовали в брянском направлении.

Россия и Белоруссия накануне разрешили возникшую в начале июня "молочную" проблему, подписав в Москве соответствующий протокол.

Роспотребнадзор 6 июня ввел первый запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии из-за того, что производители и поставщики не переоформили документы в соответствии с техрегламентом РФ на молоко и молочную продукцию.