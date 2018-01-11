Украинский сыр начали поставлять в ОАЭ и США

Группа компаний «Молочный альянс» начала экспортные поставки твердых, плавленых и мягких сыров в Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки, сообщается на сайте предприятия.

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«Плавленые сыры — „Шоколадный“, „Медовый“ и „Янтарь“, изготовленные на Баштанском сырзаводе, были отправлены в ноябре 2017 года в ОАЭ под ТМ „Family Harvest“, а накануне нового года мы экспортировали мягкий сыр „Провволлоне“ и „Провволлоне копченый“», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, переговоры относительно поставок продукции в арабские страны продолжались около 9 месяцев. В настоящее время компанией «Молочный альянс» уже подписан долгосрочный контракт.

«В дальнейшем мы планируем расширять ассортимент продукции для экспорта и надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество», — процитировала пресс-служба компании коммерческого директора ГК «Молочный альянс» Викторию Предборскую.

Отмечается, что «Молочный альянс» наладил сотрудничество и с американскими партнерами. Так, в 2017 году состоялись две отгрузки в США твердых и плавленых сыров производства Пирятинского сырзавода. В частности, было экспортировано 11 наименований сыров.

В пресс-службе напомнили, что в июне компания осуществила первую поставку молочной продукции ТМ «Яготинское», «Яготинское для детей» и «Славия» в сети грузинских и азербайджанских магазинов «Украинские продукты».

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года предприятие «Молочный альянс» провело первую поставку молочной продукции (фасованного ультрапастеризованного молока) в объеме 16 тонн на арабский рынок - в Бахрейн.

По информации компании, «Молочный альянс» уже в течение нескольких лет экспортирует сливочное масло в страны ОАЭ и в дальнейшем планирует наращивать объемы поставок украинской молочной продукции в арабские государства.

Группа компаний «Молочный альянс» объединяет предприятия по производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции. В состав холдинга входит 9 производственных предприятий молочной отрасли: Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод и др. Продукция предприятий холдинга выпускается под брендами «Пирятинъ», «Славия», «Яготинское», «Яготинское для детей».