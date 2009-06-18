В Винницкой области снижается производство молока

В январе-мае 2009 г. предприятия Винницкой области выработали 89,438 тыс. тонн цельномолочной продукции, что на 20%, или 22,298 тыс. тонн меньше, чем в январе-мае 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

Он отметил, что в мае 2009 г. по сравнению с маем 2008 г. производство цельномолочной продукции молокоперерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 13,84%, или 4,195 тыс. тонн – до 26,114 тыс. тонн. По сравнению с апрелем текущего года производство цельномолочной продукции увеличилось на 39,32%, или на 7,37 тыс. тонн.

Как сообщил В.ЧЕРНИЙ, в мае остановили производство предприятия в двух районах области, возобновили – в двух, а с начала текущего года не работают также молокоперерабатывающие предприятия в двух районах Винницкой области.

Он добавил, что сокращение производства молочной продукции в январе-мае 2009 г. связано с дефицитом сырья.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2009 г. предприятия Винницкой области выработали 63,324 тыс. тонн цельномолочной продукции, что на 22,2%, или 18,103 тыс. тонн меньше, чем в январе-апреле 2008 года.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются молочная компания „Люстдорф”, Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод.

Всего в Винницкой области действует 22 молочных завода. На их долю приходится около 30% общеукраинского объема производства молочных продуктов.