Мясо - значит птица: эксперт рассказал об изменениях в рационе украинцев

Предложение на рынке более доступного по цене мяса птицы приводит к вытеснению этим видом животноводческой продукции других видов мяса в рационе питания украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заведующего отделом финансово-кредитной и налоговой политики института Леонида Тулуша.

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Согласно сообщению, в середине 2000-х годов доля курятины была на уровне рациональных норм потребления и в общих объемах потребления мяса всех видов составляла 38%. На говядину приходилось 26%, а на свинину – 34%.

"В 2017 году доля курятины увеличилась до 47% – в основном за счет говядины. При этом доля последней в общих объемах потребления мяса всех видов уменьшилась до 16% при рациональной норме потребления в 25%", - отметил Тулуш.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в отличие от других сельскохозяйственных животных поголовье домашней птицы, имеющейся в сельхозпредприятиях, в 2017 году не снизилось против уровня 2016 года.

В пресс-службе отметили, что в 2017 году только объемы выращивания птицы в сельхозпредприятиях имели положительную динамику – "плюс" 4,7% к 2016 году, тогда как объемы выращивания других видов сельскохозяйственных животных характеризуются нисходящим трендом.

По словам эксперта, такой дисбаланс в производстве мяса в значительной мере обусловлен несовершенством государственной финансовой поддержки в 2017 году, когда производство продукции птицеводства поддерживалось по двум направлениям – в виде бюджетной дотации в режиме квазиаккумуляции НДС и путем предоставления бюджетного возмещения НДС при экспорте продукции птицеводства.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, объем производства мяса в Украине в январе-ноябре 2017 года составил 2,87 миллиона тонн (в живом весе), что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство мяса в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 0,7% – до 3,29 миллиона тонн.