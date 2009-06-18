СМИ: маркировку продуктов с ГМО отсрочили

Украинские производители просят Кабмин перенести введение обязательной маркировки продуктов питания, которые содержат генно-модифицированные организмы. Этот вопрос был поднят вчера на встрече представителей предприятий пищепрома и премьер-министра Юлии Тимошенко. Как сообщают источники «ДЕЛА», глава правительства согласилась пойти на уступки производителям. В ближайшее время в постановление Кабмина будут внесены соответствующие правки, и дата введения маркировки будет перенесена с 1 июля 2009 года на 1 января 2010 года.

Лабораторий не хватает Причина необходимости переноса введения обязательной маркировки банальна — производители не успевают выполнить в срок все требования Кабмина, ведь постановление было принято 13 мая. «Только для того чтобы заказать и обеспечить себя новыми упаковками, надо как минимум месяц. Я уже не говорю о проверке партии в лаборатории», — жалуется Людмила Дрыгало, гендиректор производителя полуфабрикатов «Дрыгало».

Кроме того, производители физически не могут провести проверку своей продукции — в Украине действует всего четыре молекулярно-генетические лаборатории. По словам Людмилы Дрыгало, проверку продукции в лаборатории надо делать минимум два раза в месяц. «Сначала проверяем серию сырья на вместимость ГМО, а потом уже готовую продукцию», — объясняет предприниматель.

Начальник молекулярно-генетической лаборатории Укрметртестстандарта Руслан Голубец отмечает, что процедура проверки продукции на содержание ГМО занимает минимум три дня. «Все зависит от оборудования и его количества. К примеру, три дня назад к нам поступили заказы на проверку 20 образцов. Сегодня нам надо не только закончить проверку, но и написать отчеты. Мы не успеваем», — жалуется Голубец. По оценкам игроков рынка, для полного и своевременного контроля продукции в стране должно быть как минимум 25 лабораторий. «В более выигрышном положении оказываются компании, которые работают в Киеве. Остальным приходится ехать в столицу из других областей. А это дополнительные затраты», — сетует представитель одной из кондитерских компаний. Руслан Голубец добавляет, что в каждой области Украины при отделениях Госпотребстандарта уже существуют лаборатории. «Теперь осталось обустроить их соответственной техникой», — резюмирует он.

Покупатель заплатит Проведение анализа на содержание ГМО в продукции в лабораториях Укрметртестстандарта стоит в пределах 350-800 гривен за один образец. «У нас стоимость проверки одной партии составляет минимум 700 гривен. А компания выпускает 169 наименований продукции. Представьте, во сколько это обойдется», — объясняет Дрыгало. Однако большая часть затрат на проверку товара ляжет на покупателей. «Продукция подорожает минимум на 5%. И это только начало», — рассказали «ДЕЛУ» в одной из компаний.

Согласно постановлению правительства, любое наличие ГМО и их количество в продукте обязательно должны были быть обозначены на этикетках продовольственного товара отечественного производства словами «Содержит ГМО».

ГМО — это живые организмы (животные, растения, бактерии и вирусы), генотипы которых были искусственно изменены для придания им определенных свойств.

По материалам портала Дело