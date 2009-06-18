В Крыму выросло производство молока

За январь-май текущего года в Автономной Республике Крым в хозяйствах всех категорий объем производства молока составил 133,9 тыс. т, или на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления статистики в АРК, в сельскохозяйственных предприятиях автономии производство молока увеличилось на 6,0%, в хозяйствах населения - на 3,5%.

Доля хозяйств населения в общем объеме производства молока составила 88%.

Как сообщал УНИАН, за январь-апрель текущего года в Крыму в хозяйствах всех категорий объем производства молока составил 96,6 тыс. тонн, или на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.