Украина за год удвоила валютную выручку от экспорта свинины

Валютная выручка от экспорта свежей, охлажденной и мороженой свинины в 2017 году выросла вдвое по сравнению с 2016 годом и составила 10,5 миллиона долларов, сообщается на сайте ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

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Согласно сообщению, объемы экспорта свинины в натуральном выражении в 2017 году увеличились по сравнению с 2016 годом на 56% и составили 4,9 тысячи тонн. Импорт свинины в 2017 году составил 9,96 миллиона долларов, что в натуральном выражении 5,6 тысячи тонн.

"По результатам 2017 года, согласно данным Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ) экспорт свинины в денежном эквиваленте превысил ее импорт на 0,56 миллиона долларов, а живых животных - на 0,15 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, хотя объемы внешних поставок живца выросли незначительно (+ 8% к 2016-му), однако за счет более высокой цены реализации позволили заработать более 4,5 миллиона долларов. В то же время, почти столько же украинские свинохозяйства потратили на закупку чистопородных и гибридных свиней из-за рубежа для усиления племенного потенциала.

За анализируемый период вырос импорт жира как количественно, так и по стоимости, а также импорт субпродуктов. Однако рекордный объем экспорта последних (8,6 тысячи тонн совокупной стоимостью 9,98 миллиона долларов) позволил уменьшить отрицательное значение внешнеторгового сальдо по мясным субпродуктам. Упомянутые группы продуктов включают не только свиные продукты, однако именно на них приходится львиная доля внешней торговли. Поэтому в течение 2017 года украинские трейдеры проявляли большую активность в закупке как свиного жира, так и в реализации мороженых свиных субпродуктов в Гонконг и Вьетнам.

Как сообщал УНИАН, согласно данным ГФС, экспорт свинины из Украины в 2016 году сократился в 8,5 раза – до 3,2 тысячи тонн, в денежном выражении экспорт свинины сократился в 10,7 раза – до 5,1 тысячи долларов.

В Украине в 2016 году производство свежей или охлажденной свинины выросло на 3,9% по сравнению с 2015 годом – до 256 тысяч тонн.