В АРК снизилось производство яиц

За январь-май текущего года в крымских хозяйствах всех категорий объем производства яиц составил 276,8 млн. штук, передает корреспондент УНИАН.

По информации Главного управления статистики в АРК, это на 8,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в сельскохозяйственных предприятиях Крыма (включая малые) производство яиц снизилось на 20,3%, а в хозяйствах населения - увеличилось на 9,5%.

Доля хозяйств населения в общем объеме производства яиц составила 49%.

Как сообщал УНИАН, за январь-апрель текущего года в крымских хозяйствах всех категорий объем производства яиц составил 208,9 млн. штук, или на 8,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.