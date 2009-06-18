"Укргазвыдобування" поставит аграриям 90 тыс. т льготного горючего

Правительство Украины на заседании 17 июня поручило компании "Укргазвыдобування" поставить аграриям в июле-августе 90 тыс. тонн нефтепродуктов по льготным ценам, сообщил министр аграрной политики Юрий Мельник, сообщает АПК-Информ.

"Принято решение о выделении 90 тыс. тонн нефтепродуктов, из них 39 составляет дизельное топливо и остальное - бензин (А-76)", - сказал он.

Ю.Мельник отметил, что дизельное топливо будет поставляться по цене 4,5 тыс. грн/т, а бензин - 5,5 тыс. грн/т.

"Укргазвыдобування" является дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины".