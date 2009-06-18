Пирятинский сырзавод освоил выпуск фасованных сыров

Полтава. ЗАО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) освоил выпуск фасованных сыров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный директор предприятия Виктор ГАРКУША.

По его словам, предприятие для этого закупило линию нарезки сыров немецкого производства и линию взвешивания и упаковки японского производства. Стоимость закупок не сообщается.

«Закупив линии, мы начали осваивать выпуск нового вида продукции - фасованных сыров. Эта новинка очень хорошо была воспринята потребителями, и мы поняли, что будущее - за фасованными сырами. Поэтому и в дальнейшем будем развивать это направление», - сказал В.ГАРКУША.

Напомним, в Украине продукция ЗАО «Пирятинский сырзавод» занимает 8% рынка, она представлена во всех 25 областях. В течение месяца предприятие реализовывает в среднем 700 тонн.

Справка УНИАН. ЗАО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл), входящий в пятерку крупнейших производителей твердых сыров, был создан в конце 2004 года в результате реорганизации коллективного предприятия "Пирятинский сырзавод". Предприятие выпускает продукцию под торговой маркой "Молочный шлях".

ЗАО «Пирятинский сырзавод» в 2008 году произвело 15815 т сычужных сыров, что больше по сравнению с 2007 годом на 12,6%, и плавленых - 1834 т (больше на 43,2%).

ЗАО "Пирятинский сырзавод" входит в ЗАО "Молочный альянс", созданное в июне 2006 г. в качестве холдинговой компании с уставным капиталом 23,5 млн. грн. и балансом, на 99,9% состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций.

"Молочный альянс" также объединяет Баштанский сырзавод, Яготинский маслозавод, Городенковский и Новоархангельский сырзаводы и торговый дом "Эталон".