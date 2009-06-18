В Житомирской области техника к жатве готова на 79%

В Житомирской области готовность техники к проведению зерноуборочной кампании составляет 79%, горюче-смазочных материалов - 190%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Евгений ДАНКЕВИЧ.

По его словам, «облгосадминистрацию тревожит тот факт, что в хозяйствах Любарского района готовность кормоуборочных комбайнов составляет только 57%, Романовского - 61%, Чудновского - 63%, Барановского - 71% и Радомышльского района - 12%, когда по области их подготовлено 79%».

«Не везде ощущается стабильность с обеспечением хозяйств горюче-смазочными материалами», - подчеркнул Е.ДАНКЕВИЧ.

В данный момент, сообщил он, обеспеченность дизельным топливом аграриев в Коростышевском районе составляет 26%, в Володарско-Волынском районе - 40%, Емильчинском районе - 44% и Радомышльском районе - 45% при среднеобластном показателе в 190%.

Напомним, что при благоприятных погодных условиях в этом году аграрии области планируют собрать урожай на уровне прошлого года - более 1 млн. т зерновых.