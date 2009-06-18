США сокращают экспорт зерновых

По оценкам USDA, с 1 по 11 июня т.г. в США было законтрактовано на экспорт 678 тыс. тонн пшеницы, что на 23% меньше показателя за аналогичный период прошлого года (884 тыс. тонн), а также 1 тыс. тонн ячменя (17 тыс. тонн), сообщает АПК-Информ.

К тому же, с 1 сентября 2008 г. по 11 июня т.г. из США было экспортировано 33,3 млн. тонн кукурузы (48,7 млн. тонн), 2,9 млн. тонн сорго (6,3 млн. тонн) и 30 млн. тонн соевых бобов (27,1 млн. тонн).