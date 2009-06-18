«Агро-Союз» намерен развивать сельхознаправление бизнеса

Компания «Агро-Союз» намерена развивать сельскохозяйственное направление бизнеса. Об этом в интервью агентству УНИАН сообщил один из совладельцев и директоров компании «Агро-Союз» Сергей ПРОКАЕВ (Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН-Экономика (http://economics.unian.net/rus/detail/14333).

По его словам, бизнес компании включает два направления – сельскохозяйственное (растениеводство, животноводство и страусоводство) и автомобильное (поставка грузовой и сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисное обслуживание). При этом автомобильный бизнес стартовал первым, была построена под него сеть дистрибуции из 130 филиалов и система логистики.

«Однако, если говорить о стержне (бизнеса – УНИАН), то мы его однозначно видим в сельхознаправлении. Продукты питания будут нужны всегда, актуальность обеспечения продовольствием (а тем более качественным) растет. И мы сейчас ищем пути, как дифференцированно развивать этот бизнес. В один год выгодно поставлять на рынок мясо, в другой – более интересные цены складываются на зерно. Поэтому мы планируем расширить и наши земельные угодья, и проекты по животноводству - мясному и молочному. Бизнес должен быть сбалансированным», - отметил он.

Справка УНИАН. Компания "Агро-Союз" (основана в 1991 г.) – крупный сетевой поставщик техники, запчастей и сервисных услуг в Украине. Головной офис компании расположен в Днепропетровске, торговая сеть включает 130 филиалов и представительств по Украине. Компания "Агро-Союз" - официальный дистрибьютор ведущих производителей техники и запчастей СНГ (Ростсельмаш, ХТЗ, КамАЗ, ГАЗ, МАЗ, КрАЗ, УАЗ, ЯМЗ, ЗМЗ и пр.) и зарубежных брендов (Krone, Buhler Versatile, YTO, DAF, BPW, SAF-Holland, WABCO, Contitech, Pirelli, Neste Oil и др).