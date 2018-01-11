Украина увеличила экспорт масличных на 52%

Объемы экспорта масличных культур в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) увеличились на 52% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 3,5 миллиона тонн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, большую часть объема экспортируемых масличных культур составляет рапс - более 2 миллионов тонн, что на 127% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем экспорта сои сохранился практически на прежнем уровне и в 2017-2018 МГ составил 1,5 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Верховная Рада проголосовала за отмену бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных культур (сои, рапса и подсолнечника) с 1 марта 2018 года, что возмутило украинских фермеров.

По мнению крупнейших аграрных ассоциаций, соответствующая инициатива была предложена в интересах крупных олигархических компаний, которые владеют большинством маслоэкстракционных заводов, поскольку производители масличных будут вынуждены снижать закупочные цены на эти культуры, а переработчики смогут закупать их по заниженной цене. Таким образом, согласно подсчетам экспертов, в результате отмены бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных потери украинских фермеров могут составить 10-16 миллиардов гривень в год.

21 декабря Верховная Рада Украины отсрочила введение нормы, предусматривающей отмену бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте рапса, до 1 января 2020 года, при экспорте сои – до 1 сентября 2018 года.