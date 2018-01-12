Молоко "от бабушек" остается: введение нового стандарта о закупках отсрочили на полгода

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициировало отсрочку вступления в силу обновленного стандарта о закупках молока у хозяйств населения до июля 2018 года, сообщила пресс-служба Минагпропрода.

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«Фактически эта отсрочка будет использована Минагропродом для формирования многоступенчатой системы трансформации требований к качеству молока-сырья, гигиеническим требованиям к молочным продуктам при производстве и переработке», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проект обновленного документа о закупках молока готов, и в январе будет представлен на общественное обсуждение. После принятия он станет обязательным для выполнения документом и фактически заменит все действующие стандарты. Решение об отсрочке принятия стандарта поможет сгладить адаптацию как производителей, так и переработчиков к новым условиям.

Отмечается, что внедрение каждого следующего шага по изменению требований к молоку будет сопровождаться анализом развития рынка и эффективности государственной поддержки. Конечная цель - постепенное приведение требований к качеству молока-сырья к более высоким нормам, в конечном итоге - к так называемому стандарту 100/400, который соответствует европейским положениям.

Проектом приказа предусматривается, что использование молока второго класса для производства пищевых продуктов после двухлетнего переходного периода будет ограничено, однако разрешено в производстве непищевых продуктов, например, кормов для животных или казеина. Таким образом, закупка молока у хозяйств населения будет продолжаться.

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Елены Ковалевой, повышение качества молока от второго сорта к первому не требует значительных затрат. Речь идет о соблюдении гигиены.

«Производителям молока целесообразно работать над улучшением санитарно-гигиенических условий труда. Молоко высшего качества стоит больше, чем второго, разница в среднем достигает двух гривень и больше. А молоко-сырье высшего качества пользуется повышенным спросом. Сейчас его доля в структуре закупки составляет 15,5%, а год назад - 13,8%. Более того, именно молоко экстра-класса в целом являются базой для производства молочных продуктов, предназначенных на экспорт», - отметила Ковалева.

Замминистра подчеркнула, что для небольших хозяйств хорошим способом прийти к повышению качества молока может стать кооперация. Тогда можно будет совместно закупать и использовать оборудование, организовывать сбыт, обеспечивать ветеринарный уход. По ее словам, сегодня через кооперативы реализуется очень малая часть молока, хотя потенциал огромен.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день все требования к молоку прописаны в ГОСТ 3662-97 «Молоко коровье цельное. Требования при закупках». Стандарт предусматривает, что все молоко, в зависимости от уровня бактериального загрязнения и содержания соматических клеток, делится на экстра, высший, первый и второй сорт. Этот стандарт с первого января 2018 должен был быть заменен ДСТУ 3662: 2015 «Молоко-сырье коровье. Технические условия», который направлен на повышение требований к качеству молока и разрешения на использование молока второго сорта только в определенных целях.