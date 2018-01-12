Украина за 10 дней исчерпала годовую квоту на экспорт меда в Евросоюз

Украинские аграрии по состоянию на 11 января исчерпали 100% экспортной квоты на поставку меда в страны Европейского Союза, с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен.

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Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на своей странице в Facebook.

"На календаре - 11 января, а 100% экспортной квоты на поставку меда в ЕС уже исчерпано, даже с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен. Понятно, что экспорт на этом не останавливается, просто продолжается на общих основаниях (к счастью, украинский продукт конкурентный на европейском рынке даже за пределами автономных преференций). Но в то же время дата - 11 января - и нулевой баланс свидетельствуют о сверхвысоком потенциале этой отрасли", - написал Мартынюк.

Он также отметил, что в Украине насчитывается около 400 тыс. пчеловодов, которые суммарно производят в среднем 70 тыс. т меда в год, что является самым высоким показателем в Европе. Почти 57 тыс. т, или 80% всего украинского меда экспортируется - в основном, в ЕС. Потенциал производства, исходя из посевов медообразующих растений - до 140 тыс. т меда в год, вдвое больше текущих объемов.

Мартынюк подчеркнул, что в Украине не действуют никакие обязательные требования к качеству меда, а существующий госстандарт является добровольным. В то же время, в рамках Соглашения об ассоциации, Украина обязалась внедрить европейские требования к меду, которые зафиксированы в Директиве Совета 2001/110/ЕС до конца 2019 года.

Замминистра также добавил, что за первую декаду 2018 года Украина также полностью использовала квоту на экспорт виноградного и яблочного сока (14 тыс. тонн).

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году получила дополнительные торговые преференции от ЕС, включая нулевые квоты для меда, кукурузы, зерновых и обработанных томатов. Кроме того, преференции полностью либерализировали импорт украинской обуви, медных и алюминиевых изделий, электронной аппаратуры.

Право поставлять свою продукцию на внешние рынки имеют 67 украинских производителей меда.

По данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем меда – 56,9 тыс. тонн, что на 58,2% больше, чем в 2015 году, и почти в 6 раз превышает показатель 2011 года. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 97,3 млн долл., что на 15,8% больше, чем годом ранее.

Согласно информации Министерства аграрной политики и продовольствия, в настоящее время в Украине насчитывается около 400 тыс. производителей меда.