ОЗШВ намерен наращивать экспорт

Одесский завод шампанских вин (ОЗШВ), входящий в Gruppo Campari, намерен наращивать экспорт своей продукции.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил председатель правления ОЗШВ Макс ПОЛИАВ.

«Мы планируем увеличивать объем производства, в том числе за счет потенциала экспорта», – сказал М.ПОЛИАВ.

При этом он отметил, что сегодня экспорт ТМ «Одесса» составляет около 10% от общего объема продаж. «Мы планируем очень серьезно эту цифру увеличить», – добавил он.

По его словам, основными экспортными рынками компании были Израиль, Абхазия, Эстония, но сейчас планируется расширить географию экспорта на всю территорию СНГ и страны Балтии с выходом на другие европейские рынки.«Экспорт может быть мотором для серьезного наращивания объема производства и продаж», – сказал М.ПОЛИАВ.

Справка УНИАН. Одесский завод шампанских вин (ОЗШВ) – один из лидеров отраслевого рынка, продукция которого пользуется популярностью как в Украине, так и за ее пределами. Завод основан в 1896 году. Мощность предприятия составляет 15 млн. бутылок шампанского в год, производится 33 вида продукции. Наиболее известные ТМ: «Одесса», «L`Odessika», «Генри Редерер».

Gruppo Campari является одним из крупнейших мировых игроков в сфере производства напитков, реализует свою продукцию в 190 странах. В Украине компания владеет Одесским заводом шампанских вин.

Акции материнской компании Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI – Bloomberg CPR IM) размещены на фондовой бирже Италии.