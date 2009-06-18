Беларусь возобновила поставки в Россию молочной продукции

Беларусь сегодня, 18 июня, возобновила поставки в Россию 131 вида молочной продукции.

Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО, передает РИА «Новости».

"В соответствии с позицией РФ по поэтапному возвращению на рынок России молока и молочных продуктов из Беларуси с сегодняшнего утра разрешен доступ на российский рынок молочной продукции по 131 санитарно-эпидемиологическому заключению из почти 600 приостановленных специальным указанием 9 июня этого года", - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Россия ранее ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции, что вызвало недовольство Минска. Роспотребнадзор запретил ввоз около 1300 наименований белорусской молочной продукции.

16 июня белорусское руководство отозвало из Москвы делегацию, которая вела переговоры по молоку. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Михаил САВЕЛЬЕВ обвинил Роспотребнадзор в нежелании решать проблему.

Сразу после этого министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК заявила, что Россия и Беларусь завершили переговоры по «молочной» проблеме и достигли договоренности, устраивающей обе стороны.

Накануне посол Украины в Беларуси Игорь ЛИХОВОЙ не исключил, что Украина может увеличить импорт молочной продукции из Беларуси.