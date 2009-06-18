ОЗШВ проводит оптимизацию портфеля

Одесский завод шампанских вин (ОЗШВ), входящий в Gruppo Campari, проводит оптимизацию портфеля.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил директор по маркетингу ОЗШВ Алексей БЫКОВ.

«У нас сейчас проводится оптимизация портфеля. У нас самая большая линейка брютов, их мы будем продолжать разливать и совершенствовать. С остальной линейкой произойдет оптимизация. Не исключено, что будем отказываться от некоторых позиций», – сказал А.БЫКОВ.

Он отметил, что оптимизация может быть проведена в первую очередь внутри портфеля ТМ «Одесса», в частности, в ассортименте несколько позиций «Советского» шампанского, и от некоторых из них компания может отказаться.

По словам председателя правления ОЗШВ Макса ПОЛИАВА, на сегодня портфель продукции компании состоит из около 40 позиций, при этом до 10 позиций обеспечивают более 50% продаж. «Тут можно и нужно оптимизировать, чтобы сделать производство более эффективным», – сказал он.

Справка УНИАН. Одесский завод шампанских вин (ОЗШВ) – один из лидеров отраслевого рынка, продукция которого пользуется популярностью как в Украине, так и за ее пределами. Завод основан в 1896 году. Мощность предприятия составляет 15 млн. бутылок шампанского в год, производится 33 вида продукции. Наиболее известные ТМ: «Одесса», «L`Odessika», «Генри Редерер».

Gruppo Campari является одним из крупнейших мировых игроков в сфере производства напитков, реализует свою продукцию в 190 странах. В Украине компания владеет Одесским заводом шампанских вин.

Акции материнской компании Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI – Bloomberg CPR IM) размещены на фондовой бирже Италии.