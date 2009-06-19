Италия сокращает посевы кукурузы
09:36, 19 июня 2009Агро
0
На 9 процентов
По прогнозам исследовательского центра Италии (ISMEA), посевная площадь кукурузы под урожай 2009 г. в стране уменьшится на 9% и составит 905 тыс. га против 992 тыс. га, засеянных годом ранее, сообщает АПК-Информ..
Основной причиной сокращения посевов эксперты называют неблагоприятные погодные условия (засуха) в основных регионах-производителях зерновой.
В связи с этим урожай кукурузы в Италии в текущем году также снизится. По оценкам IGC (Международный совет по зерну), в 2009 г. Италия соберет лишь 9,7 млн. тонн кукурузы, что на 600 тыс. тонн меньше показателя 2008 г. (10,3 млн. тонн).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter