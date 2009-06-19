Аграрии Житомирской области увеличили посевы рапса

Аграрии Житомирской области посеяли в этом году рапс на 34 тыс. га, тогда как в минувшем - на 12 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА.

По словам замначальника этого управления Евгения ДАНКЕВИЧА, область начала подготовку к уборке рапса.

Он сообщил о подготовке к уборочной рапса комбайнового парка, соответствующих приставок к ним - «рапсовых столов», а также сушильного хозяйства и складов для семян.

Замначальника Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА напомнил, что в прошлом году рапсовая уборочная совпала в регионе с уборкой основных зерновых и призвал аграриев области готовиться к такой же ситуации и этим летом.

Е.ДАНКЕВИЧ уточнил, что этим летом сельхозпредприятиям области предстоит обмолотить 325,4 тыс. га зерновых культур.

Нагрузка на каждый зерноуборочный комбайн составит 243 га. На сегодня при среднеобластном уровне подготовки техники в 79% власти области обеспокоены состоянием комбайновых парков в Брусиловском, Романовском, Черняховском, Радомышльском и Бердичевском районах, где нагрузка на один комбайн во время уборочной зерновых составит более 300 га.