Astrum: рынок пива может избежать роста цен и падения спроса

7-9-процентный рост розничных цен на пиво из-за повышения акциза будет отложен во времени, что дает шанс украинским производителям пива закончить пивной сезон (май-август) без резкого роста цен и обусловленного им падения спроса на пиво.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик Astrum Investment Management Евгений ОКША.

По его словам, «учитывая тот факт, что закон о повышении пивного акциза был ветирован только потому, что Президенту не понравились цели использования части дополнительных налоговых поступлений, против экономической сути этого закона руководство государства ничего не имеет». Таким образом, считает аналитик, данный закон будет снова принят после внесения необходимых поправок относительно использования средств от акцизных поступлений.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал закон, которым предусматривалось увеличение расходов на содержание аппарата Верховной Рады. Об этом он 18 июня сообщил журналистам.

Президент выразил убеждение, что нецелесообразно в год экономического кризиса увеличивать расходы на содержание любого государственного института, в частности Верховной Рады, это «нелогично, неэтично».

В.ЮЩЕНКО убежден, что предусмотренные для увеличения расходов 97 млн. грн. необходимо направить на целый ряд сфер медицины, в частности на борьбу с детской онкологией, туберкулезом и другими заболеваниями.

Справка УНИАН. 3 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины", который предусматривает повышение акциза на пиво на 93,5%, – с текущего уровня 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр. Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить на дополнительные расходы, связанные с увеличением количества больных сахарным диабетом и влиянием ценового фактора на стоимость лечения в этом году. При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в сумме 160 млн. грн. Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мер по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе "Дом-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.

Но после того как закон был внесен на подпись Президенту Украины, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада Украины намерена направить не только на закупку инсулина, но и на содержание своего аппарата.

Согласно этому закону, изменениями в госбюджет на 2009 год предусмотрено не только заявленное финансирование закупок инсулина, работ по обеспечению круглосуточного водоснабжения Львова и создания "Дома-музея Т.Г.Шевченко", но и увеличение финансирования аппарата ВР на 97 млн. грн. – с 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.