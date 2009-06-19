Посевы кукурузы в Житомирской области сократились

В Житомирской области в 2009 году посевы кукурузы сократились на 25%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА.

По словам заместителя начальника управления Евгения ДАНКЕВИЧА, в нынешнем году в сельхозпредприятиях области кукуруза на зерно посеяна на 52 тыс. га, что на 6,4 тыс. га меньше прогноза и на 17, 4 тыс. га (на 25%) меньше показателя 2008 года. Основной причиной сокращения посевов он назвал неблагоприятные погодные условия.

"По расчетам специалистов, это может существенно сказаться на зернофуражном балансе региона и привести к недобору почти 40 тыс. т. зерна", - отметил Е.ДАНКЕВИЧ.

При этом он уточнил, что посевы зерновой кукурузы формируют 32% зернового баланса области.

"Проверки на местах показали, что отдельные поля кукурузы массово заростают бурьяном" , - сказал замначальника управления.

Е.ДАНКЕВИЧ подчеркнул, что "облгосадминистрацию настораживает такое состояние в хозяйствах Романовского, Бердичевского, Житомирского и Андрушевского районов, где недосеяна эту культура соответственно на 83, 75, 42 и 39 процентов от прогноза". "А в Красноармейском районе из предусмотренных 1,5 тыс. га посеяно только 40 га, или всего 3%", - сказал он.

*** По состоянию на 16 июня в сельхозпредприятиях области яровые культуры посеяны на площади 266 ты. га. , что соответствует 112% от предусмотренных под посев площадей (это на 21 тыс. га, или на 9%, больше аналогичного прошлогоднего показателя).