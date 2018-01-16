Украина заняла второе место по объемам поставок сливочного масла в ЕС

Украина заняла второе место по объемам поставок сливочного масла в Европейский Союз, а первую строчку заняла Новая Зеландия.

Об этом на своей странице в Facebook написала торговый представитель Украины Наталья Микольская.

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"В январе – ноябре 2017 года в ЕС было ввезено 2,3 тыс. тонн соответствующей продукции, при этом годовые объемы поставок по сравнению с 2016 годом увеличены почти в семь раз", - говорится в сообщении.

Микольская также отметила, что похожие тенденции и на глобальном рынке.

"По данным наших коллег из США, в январе – октябре 2017 года Украина – восьмая в мире по объемам экспорта масла с общим объемом 20,8 тыс.тонн и годовым ростом в три раза", - написала она.

Ранее УНИАН сообщал, что цены на сливочное масло в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 27,6%.